Барикади, автозаки, бронетехніка – Москва готується до мітингів
У центрі російської столиці Москви перекрито вхід на вулицю Тверська, де має відбутися антикорупційний мітинг.
Про це 12 червня повідомляє "Дождь".
Вхід на вулицю перекрили спецтехнікою. До вулиці також стягнуто автозаки і бронетехніку. Перекрито і суміжні з Тверською вулиці. Потрапити на Тверську можна тільки за наявності спеціальної перепустки.
Для проїзду автомобілів Тверську перекрили з 18:00 11 червня.
Праздничная Тверская #деньроссии pic.twitter.com/8kppdIpXi6— Kuharez (@Newesprod) June 11, 2017
Офіційна влада стверджує, що це пов'язано з підготовкою до фестивалю історичної реконструкції "Времена и эпохи. Собрание".
Напередодні опозиційний політик Олексій Навальний оголосив, що узгоджений з міською владою мітинг на проспекті Сахарова переноситься на Тверську.
Таке рішення було прийнято через відмову всіх підрядників співпрацювати з організаторами акції і встановлювати на проспекті Сахарова сцену і звук для виступу. Хода на Тверській вулиці не погоджена з мерією Москви.
Поліція міста опублікувала офіційне попередження для учасників акції про неприпустимість будь-яких провокаційних дій.
"Оскільки на Тверській вулиці заплановані масові святкові заходи до Дня Росії, то будь-які провокаційні дії з боку протестуючих будуть розцінюватися як загроза громадському порядку і негайно припинятимуться", – повідомляється на сайті московської поліції.
При цьому активісти, що виступають проти знесення п'ятиповерхівок в Москві, повідомили про те, що планують провести акцію на проспекті Сахарова.
Як повідомлялося, 12 червня відзначається День Росії. У 145 містах РФ проходять акції проти корупції.
Стало відомо також про затримання на антикорупційних мітингах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.