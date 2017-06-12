Загострення в зоні АТО триває, 12 червня теж є втрати – штаб

1007 переглядів
0
Понеділок, 12 червня 2017, 13:13

Один український військовослужбовець загинув і четверо дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції в понеділок.

Про це на брифінгу 12 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Загострення почалося два-три тижні тому і воно не вщухає. Я можу сказати, що вже цієї доби ми також маємо втрати: один хлопець загинув, четверо дістали поранення. Є і втрати в техніці. Тобто це не просто загострення, але зухвале порушення Мінських угод – підтягування ворогом важкої техніки до передових позицій", – сказав полковник.

Він висловив сподівання, що представники місії ОБСЄ вкажуть це у своїх звітах.

Лисенко наголосив, що з метою уникнення більших втрат і поранень командування українських військ не забороняло силам АТО відкривати вогонь у відповідь.

Також речник АТО підтвердив, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє (у Павлополі), та отримали поранення четверо бійців (Зайцеве і Кам'янка).

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики розбомбили цілу вулицю в селі під Волновахою 12 червня 2017, 12:12
Доба в АТО: 67 обстрілів, 2 бійців ЗСУ загинули і 4 зазнали поранень 12 червня 2017, 07:59
Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків 11 червня 2017, 20:49
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Обіцяного Порошенком закону про повернення територій досі немає
Загострення в зоні АТО триває, 12 червня теж є втрати – штаб
Патрульна дорожня поліція виїхала на чотири траси
В АП наполягають: Антикорупційний суд важливий для судової реформи
Усі новини
На виставку з малюком

Київський музей запрошує на екскурсію з немовлятами

Архітектура

5 сучасних будівель Києва, на які варто звернути увагу