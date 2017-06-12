Обіцяного Порошенком закону про повернення територій досі немає

618 переглядів
0
Понеділок, 12 червня 2017, 13:17

Незважаючи на заяву президента три місяці тому, жоден орган не займається підготовкою законопроекту про окуповані території.

Про це у своєму Facebook написав депутат Мустафа Найєм, публікуючи відповіді з АП, Кабміну і РНБО.

"Якщо пам'ятаєте, три місяці тому на екстреному засіданні РНБО, присвяченому подіям на сході президент Петро Порошенко розкритикував спроби парламенту прийняти закон про окуповані території, і публічно анонсував розробку свого закону "Про відновлення територіальної цілісності"", - написав він.

"З тих пір я написав безліч листів, намагаючись дізнатися, хто розробляє цей законопроект, як і чим можна допомогти", - розповів депутат.

За його словами, в АП йому відповіли, що "законом займається РНБО".

"В РНБО мене направили на уряд. Кабінет міністрів був злегка здивований такому повороту подій і припустив, що, можливо, цим займається Міністерство з питань тимчасово окупованих територій", - написав він.

 
 
 

"Наскільки я знаю, ні в АП, ні в РНБО, ні в КМУ ні в будь-якому іншому органі не просто немає робочої групи з розробки законопроекту про відновлення територіальної цілісності, немає навіть офіційного розпорядження про підготовку документа з таким змістом", - заявив Найєм.

"Напрацювання глибоко шанованого мною Володимира Горбуліна лежать під сукном, ніякої стратегії правого регулювання питання на національному рівні немає", - повідомив він.

Він також зазначив, що і він, і безліч колег-депутатів, експертів і громадських організацій готові у будь-який момент підключитися до створення такої стратегії, "якщо, звичайно, це стане пріоритетом глави держави".

При цьому, він зазначив, що в понеділок в Українському інституті майбутнього відбудеться публічна презентація законопроектів про тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, автором одного з яких (№6400-2) є і він.

"Наш документ ми готували за сприяння безлічі громадських організацій та міжнародних органів", - написав він.

Як відомо, 15 березня президент Петро Порошенко на засіданні РНБО запропонував підготувати, розглянути і прийняти закон про відновлення територіальної цілісності, який відповідав би національним інтересам України.

Теми: Порошенко Донбас Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Три роки на Банковій: що відбувається з бізнесом Порошенка 12 червня 2017, 11:03
В АП наполягають: Антикорупційний суд важливий для судової реформи 12 червня 2017, 08:31
Ода радості безвізу з добровільно-примусовим присмаком 11 червня 2017, 19:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Обіцяного Порошенком закону про повернення територій досі немає
Загострення в зоні АТО триває, 12 червня теж є втрати – штаб
Патрульна дорожня поліція виїхала на чотири траси
В АП наполягають: Антикорупційний суд важливий для судової реформи
Усі новини
На виставку з малюком

Київський музей запрошує на екскурсію з немовлятами

Архітектура

5 сучасних будівель Києва, на які варто звернути увагу