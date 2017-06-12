У ЄС сповнені гарних очікувань від безвізу для України

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Понеділок, 12 червня 2017, 13:48

Посол ЄС в Україні Х'юг Мінгарелі заявив, що Україна та  Європейський Союз мають спільно поважати права та обов'язки щодо безвізового режиму.

Про це він сказав у Києві у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Українські громадяни зі свого боку повинні поважати і зобов'язання, і права, які передбачає безвізовий режим. І сподіваємося, що в разі обопільної поваги до цих прав і можливостей, зобов'язань, які передбачаються безвізовим режимом, обидві сторони, як Україна, так і Європейський Союз, отримають лише переваги від поширення контактів", – сказав Мінгареллі.

Посол ЄС впевнений, що багато українців скористаються можливістю без віз відвідувати країни ЄС.

"Ми сподіваємося, що завдяки цим відвідинам, вони отримають краще розуміння того, що таке країни Західної Європи. Впевнений, що вони своїми поїздками зможуть проектувати позитивний імідж України в цих країнах, до яких будуть їздити", – зауважив Мінгареллі.

Він підкреслив, що безвізовий режим також сприятиме гуманітарним контактам та контактам у діловій сфері.

"Україна завдяки безвізовому режиму стає ближчою, наближається до Європейського Союзу і ми сповнені гарних очікувань від запровадження безвізового режиму для України", – сказав посол ЄС.

Як повідомлялося, станом на ранок 12 червня безвізовим режимом з Європою скористалося 1894 громадянина України.

Теми: ЄС візи
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