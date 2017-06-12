Міністру часів Януковича Присяжнюку оголосили підозру

Генпрокуратура повідомила про підозру у незаконній приватизації держмайна екс-міністру агрополітики та продовольства Миколі Присяжнюку.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар голови ГПУ Лариса Сарган.

"12 червня 2017 року колишньому Міністру аграрної політики та продовольства України М. Присяжнюку та ще двом особам повідомлено про підозру у скоєнні незаконної приватизації та подальшої легалізації державного майна – приміщення, що належало Міністерству аграрної політики та продовольства України, площею 516,6 кв. м по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

За словами Сарган, у підозрюваних в організації та виконанні цього злочину, а також у посадовців Фонду державного майна України, проведено низку обшуків. На незаконно приватизоване майно накладено арешт.

За інформацією прес-секретаря, Генеральна прокуратура продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно незаконної приватизації держмайна посадовими особами Мінагрополітики, київського відділення ФДМУ та службовими особами приватного підприємства.

Як відомо, Присяжнюк був оголошений у розшук за підозрою в заволодінні коштами Аграрного фонду на суму близько 540 млн гривень.

Присяжнюк обіймав посаду міністра аграрної політики та продовольства України з 11 березня 2010 до 27 лютого 2014 року.

Українська правда