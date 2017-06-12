Білорусь надала 58 тонн гуманітарної допомоги для Донбасу

Білорусь надала Україні 58 тонн гуманітарної допомоги для жителів підконтрольних та непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив посол Білолорусі в Україні Ігор Сокол, передає Інтерфакс-Україна.

Сокол зазначив, що вантаж уже в’їхав на українську території. У понеділок його має отримати Міжнародний комітет Червоного Хреста на свій склад поблизу Києва. Згодом МКЧХ має доправити гуманітарку на схід України.

"Для глави Білоруської держави принциповим є те питання, що за сприяння Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і представництва МКЧХ, гуманітарна допомога буде доставлена по обидві сторони конфлікту", - сказав посол.

Усі надані товари вироблені в Білорусі, і складаються з чотирьох продуктових пакетів - масло, крупи, макаронні вироби, цукор, борошно, а також гігієнічних наборів - шампуні, мило, зубна паста.

Також, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука зазначив, що найбільше допомоги потребують українці на лініях зіткнення, та подякував Білорусі за допомогу.