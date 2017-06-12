Донецькій області загрожує надзвичайна ситуація через проблеми з водою

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Понеділок, 12 червня 2017, 15:27

В Донецькій області без централізованого водопостачання залишаються 382 тисяч осіб, розглядається питання про оголошення надзвичайної ситуації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 12 червня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Ситуація із водозабезпеченням області складна. На сьогоднішній день без централізованого водопостачання 14 міст та 58 селищ – це 382 тисячі чоловік", – повідомляє він.

За даними губернатора, без води залишаються Волноваха, Селидове, Українськ, Гірник, Новоградівка, Покровськ, Мирноград, Родинське, Мар`їнка, Красногорівка, Вугледар та Добропілля.

"Населенню воду підвозять із резервних резервуарів та скважин. Залучаються люди та техніка ДСНС, комунальні та сільськогосподарські підприємства, які мають автоцистерни. Дав завдання довести до відома населення чіткі й зрозумілі графіки підвозу питної й технічної води. Наголосив: за воду жодної копійки з людей не брати!", – зазначає також Жебрівський.

Голова Донецької ВЦА зазначає, що станом на 13-ту годину проведення ремонтно-відновлювальних робіт та запуск насосної станції було неможливим – немає гарантій безпеки для працівників.

"Домовилися, щоб сьогодні на місце допустили оглядову групу, яка зможе визначити обсяг руйнувань. Зараз на насосній станції працюють енергетики "Води Донбасу" - проводять дефектовку та визначають обсяги відновлювальних робіт. Буквально кілька хвилин тому у супроводі ОБСЄ до оглядових робіт долучилися й працівники ДТЕКу. По завершенню огляду вимагатимемо допуску до об`єкту ремонтних бригад. Знову ж таки - за умови наявності гарантій їхньої безпеки", – пише Жебрівський.

"Розглядається питання оголошення на Донеччині надзвичайної ситуації", – резюмує він.

Українська правда

Теми: Донецька область
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