СБУ оголосила у розшук розробника "Стахановця" і топ-менеджера "Mirobase"

Засновнику та комерційному директору компанії розробника комп’ютерних програм "Стахановець" та "Mirobase" в Україні оголошено про підозру.

Про підозру Михайлу Яхимовичу й Володимиру В’язмітіну повідомило Головне слідче управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, інформує СБУ.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або якщо це завдало суттєву шкоду.

Правоохоронці "розслідують факти можливої передачі російським спецслужбам інформації державних установ та особистих даних українців громадянами України Михайлом Яхимовичем та Володимиром В’язмітіним".

"Триває експертиза вилученого під час слідчих дій комп’ютерного та серверного обладнання, на якому встановлені програми "Стахановець" та "Mirobase", – уточнює СБУ.

Обох бізнесменів оголосили у розшук, адже вони, за даними правоохоронців, "перебувають на території РФ під "опікою" кураторів з російських спецслужб".

Триває досудове слідство.

Наприкінці квітня СБУ заявила, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

У свою чергу, розробник програмного продукту "Стахановець" спростував це.

Михайло Яхимович заявив, що "Стахановець" – це український стартап, який із 2015 року працює під брендом "Mirobase". Він також стверджував, що СБУ "наїхало" на його бізнес ще в листопаді 2016 року, після чого він виїхав із країни.

Олена Рощенко, УП