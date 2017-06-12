На реабілітації воїнів АТО розікрали 22,5 млн гривень – СБУ

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Понеділок, 12 червня 2017, 17:37

Співробітники Служби безпеки України виявили корупційний механізм розкрадання чиновниками бюджетних коштів, виділених на реабілітацію ветеранів та учасників антитерористичної операції.

Про це інформує прес-центр СБУ 12 червня.

Правоохоронці встановили, що керівники низки реабілітаційних закладів надали за змовою з чиновниками акти виконаних робіт, до яких внесли недостовірні дані щодо обсягів наданих послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

За висновками експертів, через корупційну оборудку зловмисники привласнили 22,5 мільйона державних гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою оголосили про підозру дев’ятьом керівникам реабілітаційних установ, яким судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

СБУ поінформувала Міністерство соціальної політики про виявлені факти для вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення належного відомчого контролю за виконанням програм реабілітації учасників антитерористичної операції.

Зазначається, що Мінсоцполітики ініціювало внесення змін до законодавства для врегулювання порядку використання бюджетних коштів, передбачених для соціального захисту учасників АТО.

Планується, що повноваження з виконання програми будуть передані до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення.

Теми: СБУ АТО
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