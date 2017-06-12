Викрили банду, яка легалізовувала злочинців з РФ в Україні

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Понеділок, 12 червня 2017, 17:46

Київська прокуратура спільно з Нацполіцією викрили групу людей, які допомагали отримати українське громадянство особам, які перебувають у кримінальному розшуку в Росії.

Про це повідомляється у Facebook прокуратури міста Києва.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва 12.06.2017 слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УБЗПТЛ ГУ НП у м. Києві викрито та затримано учасників злочинної групи, які сприяли незаконному одержанню громадянства України особами, що знаходяться у кримінальному розшуку, та їх незаконній легалізації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець у своєму Facebook зазначила, що за схожою схемою українське громадянство отримав підозрюваний у замаху на життя добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву, відомий як Олександр Дакар.

"По суті, це схема, за якою Дакар отримав громадянство", - зазначила вона.

За інформацією слідства, учасники злочинної схеми укладали фіктивні шлюби, на підставі яких отримували українське громадянство.

"При цьому з метою максимально прискорити процес реєстрації шлюбу, до територіальних відділів РАГСів надавались підроблені довідки про нібито вагітність цих жінок. У подальшому упродовж місяця шлюб розривався, а розшукувані особи залишалися на прізвищах фіктивних дружин", - зазначає прокуратура.

Окрім того, дехто з "натуралізованих українців" імітували свою смерть, щоб їх зняли з розшуку у Росії.

Слідство встановило, що у такий спосіб угруповання незаконно легалізувало 5 осіб, які перебували у розшуку за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

"Серед них, зокрема, екс-начальник управління організації матеріально-технічного забезпечення МВС Російської Федерації, помічник заступника Міністра МВС РФ, який розшукувався за розтрату бюджетних коштів, його пособник, організатор та учасники злочинних організацій та інші особи", - зазначається у повідомленні.

Чотирьох осіб уже затримали та вручили підозри в порядку з ст. 208 КПК України. У тому числі, підозру вручили помічнику заступника міністра внутрішніх справ РФ.

"Крім того, у фігурантів провадження виявлено та вилучено велику кількість внутрішніх та міжнародних паспортів різних країн, підроблені посвідки на проживання, службові посвідчення, зброю, а також грошові кошти у сумі понад 230 тис. грн, 134 тис. доларів США, понад 14 тис. євро та 1,4 млн російських рублів", - інформує прокуратура.

Як повідомлялося, суд заарештував підозрюваного в замаху на життя добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуєву на 2 місяці. У нападника виявили закордонний паспорт громадянина України на ім'я Олександр Дакар.

Українська правда

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