Мера Енергодара відпустили на поруки

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Понеділок, 12 червня 2017, 18:43

Суд відмовив Енергодарській прокуратурі в арешті мера Енергодара Павла Музики і обрав йому запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії "Опозиційний блок".

"Сьогодні міський суд Енергодара в закритому режимі розглянув позов Енергодарської прокуратури, яка в рамках кримінального провадження вимагала саме цього заходу стосовно міського голови Енергодара. Суд порахував клопотання прокуратури про арешт Павла Музики необгрунтованим, він прислухався до доводів захисту, що міський голова не збирається ховатися від слідства, впливати на свідків, знищувати документи і т.д", - сказано у заяві.

"Суд постановив відмовити прокуратурі в клопотанні та виніс постанову не заарештовувати Павла Музику. Щодо мера обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки", -  повідомили в "Опоблоці".

Як відомо, 8 травня меру Енергодара Павлу Музиці вручили повідомлення про підозру у незаконному звільненні одного з керівників комунальних підприємств.

Українська правда

Теми: Опозиційний блок прокуратура суд
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