День в АТО: 25 обстрілів, 1 загиблий, 4 поранених

Проросійські бойовики від початку доби здійснили 25 ворожих обстрілів. Внаслідок цього один військовослужбовець ЗС України загинув, ще четверо воїнів зазнали поранень.

Як повідомляє прес-центр АТО, бойовики обстрілюють не лише оборонні укріплення українських захисників, а й прифронтові населені пункти.

"Приморський напрямок. Саме на цій ділянці фронту на початку доби найманці здійснили щільні обстріли з 152-мм артилерії ділянок території поблизу населених пунктів Графське та Ольгінка. Зокрема, в селищі Графське снаряд вибухнув на дорозі поблизу будівлі по вулиці Молодіжна", - сказано у повідомленні.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено гуртожиток, де мешкали студенти Лісного коледжу.

"В населеному пункті Ольгінка по вулиці Центральній пошкоджено більше десяти житлових будинків – осколками посічені стіни, побито вікна, пошкоджені покрівлі. В результаті обстрілу виведено з ладу електричну підстанцію: більше сотні приватних домоволодінь залишилися без світла. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - сказано у повідомленні.

На тому ж напрямку бойовики впродовж дня з мінометів калібру 82 мм вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар'їнки та Чермалика. З гранатометів та стрілецької зброї різного калібру незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали наших воїнів в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Гнутового та Павлополя.

"Донецький напрямок. Після того, як незаконні збройні формування одразу по опівночі здійснили обстріл з мінометів та гранатометів наших опорних пунктів в районі Луганського, що на Світлодарській дузі, на цій ділянці лінії зіткнення встановилось певне затишшя", - зазначили у прес-центрі АТО.

На Луганському напрямку бандформування близько десяти разів вдавались до збройних провокацій проти підрозділів сил АТО.

"У першій половині дня по позиціях ЗС України в районі Троїцького противник відкривав вогонь зі 120-мм мінометів. Поблизу Новотошківського та Новоолександрівки - з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новоолександрівки бандити двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси", - зазначається у повідомленні.

А неподалік Кримського бойовики били в бік українських позицій з озброєння БМП. Окрім того, по оборонних укріпленнях сил АТО в районі н.п. Жовте, Лобачеве та Малинове загарбники відкривали вогонь з піхотного озброєння.

Українська правда