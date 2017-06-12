СБУ: На Житомирщині хотіли підірвати стратегічний об’єкт, щоб пограбувати магазин

Затримали учасників організованого угруповання, які планували підірвати стратегічний інфраструктурний об’єкт у місті Коростені, на Житомирщині.

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Згідно з інформацією відомства, бандформування збиралося пограбувати найбільший ювелірний магазин у місті Коростень. "Щоб відволікти увагу сил правоохоронців, зловмисники збиралися одночасно підірвати стратегічну будівлю неподалік міста", - розповіли в СБУ.

За даними правоохоронців, угруповання складалося з колишнього розвідінструктора військ спеціального призначення та двох місцевих мешканців, організатором злочину був місцевий кримінальний "авторитет".

Під час обшуків у фігурантів справи співробітники СБ України вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.

Тривають слідчо-оперативні дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Українська правда