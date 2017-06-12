СБУ: На Житомирщині хотіли підірвати стратегічний об’єкт, щоб пограбувати магазин
Затримали учасників організованого угруповання, які планували підірвати стратегічний інфраструктурний об’єкт у місті Коростені, на Житомирщині.
Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.
Згідно з інформацією відомства, бандформування збиралося пограбувати найбільший ювелірний магазин у місті Коростень. "Щоб відволікти увагу сил правоохоронців, зловмисники збиралися одночасно підірвати стратегічну будівлю неподалік міста", - розповіли в СБУ.
За даними правоохоронців, угруповання складалося з колишнього розвідінструктора військ спеціального призначення та двох місцевих мешканців, організатором злочину був місцевий кримінальний "авторитет".
Під час обшуків у фігурантів справи співробітники СБ України вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв.
Тривають слідчо-оперативні дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Українська правда
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