Посадовці академії на Харківщині вимагали 3 тисячі за складання іспиту
Начальника відділу та головного спеціаліста одного з навчальних закладів Харківщини викрили у хабарництві.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.
За попередніми даними, начальник відділу та головний спеціаліст академії вимагали та отримали від студента 3 тис. грн. за успішне складання ним іспитів та переведення його на наступний навчальний курс.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та затримання у порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку вилучені ще 21 тис. грн., які були розкладені різними сумами по конвертах. Наразі слідчі з’ясовують їхнє походження.
Українська правда
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