Найцікавіше: 2007. Мороз відбивається від президентських закидів віршами 2008. Українці ухиляються від призову, сподіваючись на контрактну армію 2014. Українські бійці звільняють Маріуполь та підбивають російські танки

2001, середа

Спікер Іван Плющ заявив, що високо цінує Віктора Ющенка як фінансиста, банкіра і економіста, але не дуже високо, як політика. Мова йшла про політичне майбутнє Ющенка, який нещодавно залишив прем'єрське крісло.

2002, четвер

Політикум обговорює призначення Віктора Медведчука головою Адміністрації президента.

"Вперше головою АП стає політик, якій володіє величезним самостійним фінансово-бізнесовим ресурсом", - коментує голова УРП "Собор" Анатолій Матвієнко. Член "Нашої України" Володимир Філенко називає це призначення противагою зростаючому впливу донецького угрупування. "Він (Кучма) до останнього не допустить появи коло себе впливового політика. Тобто до 2004 команда президента не буде мати впливового, харизматичного політика", – пояснює нардеп Тарас Чорновіл.

2003, п’ятниця

Президент Леонід Кучма готовий заради консенсусу відмовитися від ідеї двопалатного парламенту, а разом із ним від скорочення його чисельності та проведення референдуму щодо конституційних змін. Двопалатний парламент був однією з ініціатив Кучми в рамках проведення конституційної реформи.

2004, неділя

"Жахливо дивитися, як "мужні" чоловіки поводяться по відношенню до жінки". Віктор Ющенко коментує кроки прокуратури, яка переслідує Юлію Тимошенко.

2005, понеділок

– Майбутнім володарем "Студії 1+1" може стати Ігор Коломойський, повідомляє Інститут масової інформації. Поки мова йде про продаж 40% акцій, що належать Борису Фуксману й Олександру Роднянському.

– Кабмін Юлії Тимошенко скасував постанову 2003 року, яка затверджувала умови конкурсу з продажу 25% акцій Нікопольського заводу феросплавів. Тоді цю частку купив консорціум "Придніпров’я", пов’язаний з Віктором Пінчуком. Консорціум як переможець конкурсу одержав право на управління рештою держвласності у розмірі 25%+1 акція.

2006, вівторок

– "Про затримання [Бориса] Колесникова я дізнався після приземлення із закордонного відрядження, після дзвінка одного з народних депутатів. Я чесно йому сказав, що я вперше чую це прізвище". Міністр МВС Юрій Луценко щодо своєї участі в однієї з найгучніших справ 2005 року.

– Коаліціада-2006. За добу "Наша Україна" встигла зазіхнути на посаду прем’єра (яка всіма учасниками процесу віддавалася БЮТ), назвати переговорний процес в рамках трійки (НУ, БЮТ, СПУ) безперспективним, а потім його продовжити, а також заявити про готовність домовлятися про коаліцію з Партією регіонів.

2007, середа

"Оцінки чути звідтіля,

Чи з переляку, чи з відваги.

Здається ніби дембеля,

А виявляється солаги".

Цими віршами спікер Олександр Мороз вступив у римований двобій з "Нашою Україною". Дембеля – це про парламент, дії якого раніше президент Ющенко порівняв з анекдотом: мовляв, дембелі загулялись так, що прогуляли свою станцію.

На творчість Мороза "Наша Україна" відповіла своїм віршем.

"Вірші Морозить від душі,

Та рятувати рейтинг пізно.

Замість законів гне вірші,

Бо совість проміняв на крісло".

– Вночі стався вибух біля Харківської міськради. В момент вибуху з будівлі виходив секретар ради Геннадій Кернес. Кілька людей одержали травми, а Кернес назвав це замахом на своє життя.

2008, п’ятниця

Понад 60 тисяч призовників оголошені в розшук, заявляють в парламентському комітеті з питань нацбезпеки й оборони. З них на 3 тисячі можуть завести кримінальні справи за результатами весняного призову. Справа у тому, що призовники бояться стати останніми, хто пішов служити, перед переходом армії на контрактну основу – бо саме таку реформу їм обіцяли політики.

2010, неділя

"І Росії, і Україні потрібно було знайти взаємоприйнятний варіант, щоб врегулювати формулу міжнародних розрахунків, і, з іншого боку, не створити прецеденту для інших країн". Петро Порошенко не в захваті від Харківських угод, що продовжили термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, але пояснює, що надана цими угодами знижка на газ була потрібна Україні.

2011, понеділок

– За рік дві третини українців відчули погіршення матеріального становища. Про це свідчать результати опитування, проведеного "Українським демократичним колом". На покращення життя вказують менше 6% громадян.

– Екс-заступник глави МВС Геннадій Москаль розповів, що у 2005 році Секретаріат президента тиснув на керівництво міліції з вимогою знайти правопорушення у діяльності бізнесмена Рината Ахметова. Але, за словами Москаля, знайти нічого не вдалося.

2012, понеділок

Президент Віктор Янукович розповів, що Україна найняла американську юридичну компанію, щоб та дала оцінку справедливості ув’язнення Юлії Тимошенко. Також Янукович звинуватив Тимошенко у причетності до вбивства бізнесмена Євгена Щербаня, але пізніше дав задній хід, сказавши, що це має довести суд. У свою чергу захисник Тимошенко Сергій Власенко назвав головною зацікавленою особою у вбивстві Щербаня самого Януковича – той став губернатором Донецької області через кілька місяців після вбивства.

2013, четвер

– В Одесі сталася масова бійка між представниками "Свободи" і "Молодіжної єдності". Представники двох сторін зібрались перед будівлею культурного центру, де депутат від "Свободи" Ірина Фаріон презентувала одеситам свою книгу.

– Конкурс з відбору біржі, яка в 2013 році буде продавати з аукціонів нафту, конденсат і зріджений газ держкомпаній, виграла Перша незалежна біржа, яку пов’язують з "младоолігархом" Сергієм Курченко.

2014, п’ятниця

– Маріуполь звільнений від терористів. 11 бойовиків затримано. Над міською радою вивішений український прапор. Роботу Донецької ОДА тимчасово переносять в Маріуполь.

Силовики відзвітували про 2 знищених танки і 3 БТР, які прибули в місце проведення АТО з Росії. Також з бойових гелікоптерів знищили автомобільну колону, що вторглася з боку РФ.

– Прем’єр Арсеній Яценюк доручив профільним відомствам готуватися до того, що через три дні Росія зупинить поставки газу в Україну. Інше доручення Яценюка – до Нацкомісії регулювання електроенергетики, яке має встановити обґрунтовані тарифи за транспортування російського газу територією України.

– Генпрокуратура оприлюднила схему придушення Майдану в 2014 році. У центрі схеми – Віктор Янукович, який дав вказівку головам МВС та СБУ на приховане застосування вогнепальної зброї і надмірне насильство до мітингувальників.

– 9 гірників загинули в результаті обвалу на шахті в місті Кіровське Донецької області.

– Європейське керівництво ФІБА позбавило Україну права проводити чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році.

2015, субота

– 6 українських військових загинули, ще 14 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО.

– В Ростові-на-Дону закидали цеглинами та сміттям будівлю генерального консульства України. А в Москві напали на будівлю посольства України: близько 20 осіб закидали його яйцями.

– Через рік після звільнення Маріуполя від "ДНР" центральну площу Леніна перейменували на площу Свободи.

2016, понеділок

– Бойовики обстріляли населений пункт Артемово, що поєднано з Торецьком (Донецька область). В результаті одна жінка загинула, один військовослужбовець отримав поранення.

– З моменту анексії Криму на півострові зникли близько 15 кримських татар, які могли постраждати за незгоду з окупацією, заявили у Меджлісі кримських татар.

– У підконтрольній Україні Костянтинівці знайшли товар, що виробляється на окупованій території Донецької області. "Произведено в ДНР" зазначено на упаковці.

Рустем Халілов, для УП