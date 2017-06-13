Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки і Мар'їнки

Бойовики з танків і БМП знову обстріляли житлові квартали Авдіївки і Мар'їнки.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"12-го червня, близько 21.00 год. під час обстрілу позицій ЗСУ, під вогонь танкових гармат бойовиків потрапили житлові квартали Авдіївки. 125 мм снаряди вибухнули біля житлових будинків по вулицях Островського та Гагаріна", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу Мар'їнки в місті почалася пожежа.

"Близько 22.00 год. НЗФ ОРДО обстріляли житлові квартали Мар’їнки, застосувавши БМП та гранатомети. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в будинку по вулиці Жовтневій", - заявили в СЦКК.

Постраждалих серед місцевих жителів в обох випадках немає.

Подробиці обстрілів уточнюються.

"Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо обстрілів населених пунктів. Такі дії керівництва ОРДО ставлять під загрозу життя та здоров’я мирних мешканців, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.