У США засудили затримання учасників акцій протесту в РФ

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Вівторок, 13 червня 2017, 01:24

Сполучені Штати засудили затримання учасників протестних акцій проти корупції в Росії і закликали негайно їх звільнити.

Про це повідомляє Reuters.

"Сполучені Штати рішуче засуджують затримання сотень мирних демонстрантів по всій Росії", - заявив на брифінгу прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

"Затримання мирних демонстрантів, спостерігачів за дотриманням прав людини і журналістів є образою основних демократичних цінностей", - йдеться в повідомленні.

На Тверській вулиці у Москві 12 червня затримали понад 700 осіб. Відносно двох учасників акції заведено кримінальну справу про напад на поліцейського.

Також був затриманий і заарештований на 30 діб російський опозиціонер Олексій Навальний.

Теми: США Росія
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