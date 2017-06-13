Українцям з пропискою на Донбасі і в Криму біометричні паспорти видадуть після спецперевірки

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Вівторок, 13 червня 2017, 02:23

Переселенці з Донбасу і Криму для отримання біометричних паспортів повинні надати додаткові документи для ідентифікації особи.

Про це заявив прес-секретар держпідприємства "Документ" Володимир Поліщук в ефірі Еспресо.TV в понеділок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для отримання біометричних паспортів громадянам з пропискою на окупованих територіях Донбасу і Криму необхідно надати додаткові документи для ідентифікації особистості", - сказав він.

Поліщук підкреслив, що додаткова перевірка пов'язана з неможливістю ідентифікації переселенців за формою №1.

"Певну кількість документів було втрачено під час подій, які там відбуваються, немає можливості ідентифікувати особу за формою №1. Є постанова Кабміну, яка рекомендує проводити додаткову ідентифікацію", - зазначив він.

За словами Поліщука, для підтвердження особи необхідно буде надати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, свідоцтво про народження, військовий квиток або інші документи.

Теми: Донбас паспорт Крим
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