Українцям з пропискою на Донбасі і в Криму біометричні паспорти видадуть після спецперевірки
Переселенці з Донбасу і Криму для отримання біометричних паспортів повинні надати додаткові документи для ідентифікації особи.
Про це заявив прес-секретар держпідприємства "Документ" Володимир Поліщук в ефірі Еспресо.TV в понеділок увечері, передає "Інтерфакс-Україна".
"Для отримання біометричних паспортів громадянам з пропискою на окупованих територіях Донбасу і Криму необхідно надати додаткові документи для ідентифікації особистості", - сказав він.
Поліщук підкреслив, що додаткова перевірка пов'язана з неможливістю ідентифікації переселенців за формою №1.
"Певну кількість документів було втрачено під час подій, які там відбуваються, немає можливості ідентифікувати особу за формою №1. Є постанова Кабміну, яка рекомендує проводити додаткову ідентифікацію", - зазначив він.
За словами Поліщука, для підтвердження особи необхідно буде надати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, старий закордонний паспорт, свідоцтво про народження, військовий квиток або інші документи.
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