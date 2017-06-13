У США розширили список глобальних терористів

Держдепартамент США оголосив про внесення до списку глобальних терористів особливої ​​категорії одного з лідерів ІДІЛ в Іраку, а також терористичне угрупування в Індонезії.

Про це йдеться в офіційній заяві відомства, поширеній у понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Держдепартамент вніс Марвана Ібрагіма Хуссейна Тах аль-Азаві, а також угруповання Меджліс Моджахідін Індонезія в список глобальних терористів особливої ​​категорії, відповідно до указу президента 13224", - йдеться в офіційному повідомленні.

Указ вводить санкції проти іноземних осіб та груп, які вчинили або мають значний ризик здійснення терористичних актів, що загрожують безпеці громадян США або національній безпеці, зовнішній політиці або економіці Сполучених Штатів.

Марван аль-Азаві є лідером іракської гілки ІДІЛ. Його діяльність пов'язується з зусиллями угруповання отримати хімічну зброю, що використовується проти іракських сил безпеки. Як уточнили в Держдепартаменті, ІДІЛ неодноразово застосовувало газ іприт в хімічних атаках на території Іраку і Сирії.

Організація Меджліс Моджахідін Індонезія - терористичне угруповання, створене в Індонезії в 2000 році Абу Бакар Баширом, який був також лідером інших терористичних організацій. Група взяла на себе відповідальність за серію терактів в цій країні. Крім того, вона підтримує зв'язок з філією Аль-Каїди в Сирії, а також фронтом аль-Нусра.