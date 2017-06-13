Гройсман: Звинувачення Росією України в недотриманні "мінська" є гібридною війною

81 перегляд
0
Вівторок, 13 червня 2017, 06:08

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що звинувачення Збройних сил України в недотриманні мінських домовленостей з боку Росії є частиною гібридної війни.

Про це він сказав в інтерв'ю хорватському виданню "Jutarnji Vijesti", коментуючи заяви Москви про нібито порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цинічні звинувачення українських збройних сил з боку Москви є інформаційною частиною гібридної війни, яка ведеться в усьому світі", - заявив Гройсман.

Він зазначив, що українські сили виконують умови припинення вогню, проте цього не роблять підтримувані Росією бойовики.

"Україна в односторонньому порядку припиняє вогонь. Так було 1 червня - в Міжнародний день захисту дітей. Але чужі діти не зупиняють російських агресорів. Вони продовжують стрілянину. Ситуація була і залишається напруженою", - додав прем'єр.

За його словами, ворог порушує режим тиші 50-60 разів в день, "люди гинуть щодня - військові та мирні. Загальні людські втрати вже перевищили десять тисяч осіб".

"Я підкреслю: Донецьк - це наша, українська земля, а росіяни там - окупанти. Ми не бачимо можливостей силового звільнення цих територій без величезних жертв серед нашого населення. І тому Київ реально зацікавлений в цьому перемир'ї і повній імплементації мінських домовленостей, оскільки вони дозволять відновити суверенітет мирним шляхом", - сказав він.

Прем'єр підкреслив, що Росія хоче зберегти гарячу фазу конфлікту якомога довше, оскільки це інструмент дестабілізації України.

"Вони розуміють, що після звільнення Донбасу відразу ж постане питання повернення незаконно окупованого Криму", - додав він.

Теми: Гройсман Росія Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Середня зарплата до кінця року перевищить 7 тисяч – прем’єр 9 червня 2017, 21:13
У працівників на півставки пенсія буде менша 9 червня 2017, 14:00
Гройсман з критикою пройшовся по попередниках, Яценюка не чіпав 9 червня 2017, 13:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українцям з пропискою на Донбасі і в Криму біометричні паспорти видадуть після спецперевірки
Бойовики у понеділок ввечері обстріляли Авдіївку та Мар'їнку
На мітингах у Росії хапають людей, затримали навіть гігантську гумову качку
В "Укрзалізниці" назвали вартість проїзду до Болгарії
Усі новини
Тривожні дзвіночки

Експерт назвала ознаки того, що у стосунках пари не все гаразд

На виставку з малюком

Київський музей запрошує на екскурсію з немовлятами