Доба в АТО: 57 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, 5 були поранені

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Вівторок, 13 червня 2017, 07:27

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, при цьому 5 раз вони били безпосередньо по житловому сектору.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще п'ятеро отримали поранення або бойові травми.

На Приморському напрямку сепаратисти 27 разів відкривали вогонь.

З 152 мм артилерії вони били по території поблизу населених пунктів Графське і Ольгінка. Близько 22.00 вони відкрилі вогонь з озброєння БМП і гранатометів по Мар'їнці.

З мінометів різних калібрів терористи вели вогонь по позиціях сил АТО поблизу Павлопіля, Мар'їнки і Чермалика. Там же, а також в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Гнутового і Березового бандити неодноразово обстрілювали українських військових з гранатометів і стрілецької зброї різного калібру.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів.

До 18:00 було відносне затишшя, бойовики тільки раз відкрили вогонь в районі Луганського. Однак в темний час доби вони активізувалися.

"Найпотужніші ворожі обстріли випали на долю наших опорних пунктів, які розташовані у південному передмісті Авдіївки та дещо східніше - біля селища Кам'янка. Там бандити вели вогонь зі 120-мм й 82-мм мінометів, танків, зенітних установок та зразків наявного у них піхотного озброєння", - йдеться в повідомленні.

З 125 мм танкових гармат бойовики обстріляли житловий квартал Авдіївки.

Крім того з великокаліберного кулемета терористи вели обстріл будинків місцевих жителів в районі Зайцевого.

Також з гранатометів і стрілецької зброї різного калібру сепаратисти обстріляли українські позиції поблизу Опитного і Невельського. В районі Зайцевого вони били в сторону опорних пунктів ЗСУ з озброєння БМП.

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь 18 разів.

У районі Троїцького і Кряківки вони били з 120 мм мінометів. Поблизу Новотошківського, Катеринівки, Трьохізбенки, Золотого і Новоалександрівки - з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, біля Новоалександровки бандити двічі застосовували протитанкові ракетні комплекси. Поблизу Кримського бойовики били в бік українських позицій з озброєння БМП. По оборонних укріпленнях сил АТО в районі Жовтого, Лобачевого, Новтошківського, Станиці Луганської і Малинового бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Теми: АТО Донбас
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