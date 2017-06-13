У Харкові стріляли на ринку – патрульні затримали чоловіка

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Вівторок, 13 червня 2017, 09:41

У Харкові ввечері12 червня сталася стрілянина на території Комунального ринку.

Як інформує патрульна поліція Харкова у Facebook, повідомлення про це надійшло до них близько 20:00 понеділка.

Прибувши на місці, поліцейські побачили чоловіка, який підпадав за орієнтуванням ймовірного зловмисника.

"Невідомий, помітивши правоохоронців, одразу почав тікати, при цьому викинувши предмет, схожий на пістолет. Патрульні затримали втікача", – йдеться у повідомленні .

 

На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу.

 

Зі слів очевидців правоохоронці з'ясували, що напередодні між невідомими виник конфлікт, внаслідок якого шпиталізували чоловіка.

 

Слідчі Слобідського відділу поліції встановлюють обставини інциденту.

Теми: Харків кримінал поліція
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