У Харкові стріляли на ринку – патрульні затримали чоловіка
У Харкові ввечері12 червня сталася стрілянина на території Комунального ринку.
Як інформує патрульна поліція Харкова у Facebook, повідомлення про це надійшло до них близько 20:00 понеділка.
Прибувши на місці, поліцейські побачили чоловіка, який підпадав за орієнтуванням ймовірного зловмисника.
"Невідомий, помітивши правоохоронців, одразу почав тікати, при цьому викинувши предмет, схожий на пістолет. Патрульні затримали втікача", – йдеться у повідомленні .
На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу.
Зі слів очевидців правоохоронці з'ясували, що напередодні між невідомими виник конфлікт, внаслідок якого шпиталізували чоловіка.
Слідчі Слобідського відділу поліції встановлюють обставини інциденту.
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