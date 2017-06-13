На підконтрольній ОРДО території намагалися збити безпілотник ОБСЄ

218 переглядів
0
Вівторок, 13 червня 2017, 11:22

11 червня неподалік підконтрольного бойовикам ОРДО селища Мінеральне неодноразово намагалися збити безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 12 червня ввечері.

"11 червня, перебуваючи за 4 км на схід від підконтрольного "ДНР" с-ща Мінеральне (10 км на північний схід від Донецька), члени патруля СММ здійснили запуск міні-БПЛА. Політ БПЛА був узгоджений Місією зі Спільним центром із контролю та координації (СЦКК). Об 11:13, коли БПЛА пролітав над районом, розташованим приблизно за 900 м на північ від позиції патруля СММ, спостерігачі почули 4–5 пострілів із гармати БМП-2 і черги із зенітної установки (ЗУ-23) на відстані 1 км на північ своєї позиції", - йдеться у звіті.

 

Коли спостерігачі розвертали безпілотник, вони почули постріли і черги зі стрілецької зброї.

"За їхньою оцінкою, вогонь було націлено на БПЛА. Об 11:18 члени патруля Місії благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район. СММ поінформувала про цей інцидент СЦКК і звернулася до Спільного центру із запитом розібратися з ним", - додається у звіті.

Як повідомлялося 12 червня 2017 року, поблизу міста Золоте Луганської області намагалися збити безпілотник ОБСЄ.

Українська правда

Теми: ОБСЄ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НСЖУ закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна 11 червня 2017, 20:12
Обстріли мирних мешканців неприйнятні, мають припинитися - посольство США 11 червня 2017, 15:58
Геращенко закликала ООН і ОБСЄ до жорсткішої реакції на події на Донбасі 10 червня 2017, 14:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За останні три місяці на Донбасі загинули 36 мирних жителів – ООН
Карта України без Криму з'явилась у Казахстані, МЗС готує ноту
Закон про 75% україномовного телеефіру запрацює 13 жовтня
Українське посольство нагадало британському таблоїду, чий Крим
Усі новини
Раннє втручання

Запобігти інвалідності можна

Інтерв'ю

Едгар Вінницький: Граю на вулиці, щоб з’явилося покоління відкритих людей