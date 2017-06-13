В Росії завели кримінальну справу на Парасюка
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо народного депутата Верховної Ради Володимира Парасюка (позафракційний) за "схиляння до скоєння нападу на російське диппредставництво".
Про це йдеться у повідомленні російського відомства у вівторок.
Вказується, що Парасюк є фігурантом справи за фактом нападу в 2016 році на Генеральне консульство Російської Федерації в Львові та наруги над прапором Росії.
"В ході розслідування кримінальної справи крім причетності до вищевказаних злочинів, наслідком отримані достатні докази, що свідчать про те, що Парасюк 9 березня 2016 року також ще схиляв присутніх біля Генерального консульства людей до скоєння нападу на російське диппредставництво", - сказано у повідомленні.
У зв'язку з цим щодо Парасюка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (залучення осіб до скоєння нападу на установи, які користуються міжнародним захистом).
Як відомо, українці правоохоронці у березні 2016 року також розслідували інцидент із прапором Російської Федерації під час акції на підтримку полоненої тоді української льотчиці Надії Савченко біля російського генконсульства у Львові.
Парасюк, який тоді брав участь у мітингу, зірвав прапор Російської Федерації.
Українська правда
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