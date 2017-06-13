В Росії завели кримінальну справу на Парасюка

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Вівторок, 13 червня 2017, 11:33

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо народного депутата Верховної Ради Володимира Парасюка (позафракційний) за "схиляння до скоєння нападу на російське диппредставництво".

Про це йдеться у повідомленні російського відомства у вівторок.

Вказується, що Парасюк є фігурантом справи за фактом нападу в 2016 році на Генеральне консульство Російської Федерації в Львові та наруги над прапором Росії.

"В ході розслідування кримінальної справи крім причетності до вищевказаних злочинів, наслідком отримані достатні докази, що свідчать про те, що Парасюк 9 березня 2016 року також ще схиляв присутніх біля Генерального консульства людей до скоєння нападу на російське диппредставництво", - сказано у повідомленні.  

У зв'язку з цим щодо Парасюка порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (залучення осіб до скоєння нападу на установи, які користуються міжнародним захистом).

Як відомо, українці правоохоронці у березні 2016 року також розслідували інцидент із прапором Російської Федерації під час акції на підтримку полоненої тоді української льотчиці Надії Савченко біля російського генконсульства у Львові.

 

Парасюк, який тоді брав участь у мітингу, зірвав прапор Російської Федерації.

Українська правда

Теми: Росія кримінал Парасюк
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