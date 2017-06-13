Стало відомо, які фракції зривають кворуми в Раді

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Вівторок, 13 червня 2017, 12:18

З початку 2017 року голова Верховної Ради Андрій Парубій чотири рази достроково закривав засідання парламенту через відсутність в залі необхідної кількості депутатів.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

За даними організації, такі випадки мали місце 19 січня (ранкове та вечірнє засідання), 8 лютого (ранкове) та 7 червня (ранкове).

"Щоразу в залі знаходилося менше депутатів, аніж потрібно для прийняття рішень. Відповідно до даних рейтингових голосувань 19 січня на ранковому та вечірньому засіданнях Ради перебували 211 та 169 депутатів відповідно, 8 лютого – 198 депутатів, 7 червня – 213 депутатів із 226 необхідних", - йдеться в повідомленні.

КВУ зазначає, що серед фракцій та груп найгірші показники відвідуваності у вказані дні продемонстрували депутати "Волі народу" (12% групи були присутні в залі), "Відродження" (24%), "Опозиційного блоку" (25%) та "Батьківщини" (30%). У залі також перебували близько половини депутатів фракцій БПП, "Народного фронту", Радикальної партії Олега Ляшка та "Самопомочі".

Всього, за даними комітету, в 2017 році відбулося 59 пленарних засідань Ради.

Як повідомлялося, дослідження Комітету виборців показало, що лише 164 народних депутати із 422 відвідали всі засідання Верховної Ради в травні 2017 року.

Українська правда

Теми: КВУ Верховна Рада
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