Екс-начальник "Беркута" Кусюк керував ОМОНом на мітингу в Москві

Колишній командир "Беркута" Сергій Кусюк керував омоновцями на мітингу в Москві 12 червня.

Фотографію із ним опублікувало російське видання "Дождь".

Як відомо, після революції заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що Кусюк заступник керівника розформованого спецпідрозділу "Беркут", полковник Сергій Кусюк, втік до Криму разом з представниками донецького "Беркута".

Фото: Марія Карпухіна, ДОждь

Кусюк під час акцій протесту у Києві в 2014 році

Влітку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Кусюка в розшук.

Пізніше в українській прокуратурі заявили, що 30 листопада Кусюк безпосередньо керував розгоном Майдану.

12 червня в Росії пройшли антикорупційні акції. Під час них, за даними "ОВС-Інфо", було затримано більше 700 осіб. У МВС розповіли про 150 затриманих.