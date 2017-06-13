ООН намагається дізнатися долю зниклого журналіста Васіна

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Вівторок, 13 червня 2017, 12:33

Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку блогера Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом - Станістлав Васін.

Про це повідомила голова Спеціальної моніторингової місії ООН Фіона Фрейзер на брифінгу у вівторок, передає "Радіо Свобода".

"Ми намагаємося зрозуміти точно, що з ним відбувається. Тобто ми досі намагаємося отримати доступ туди, щоб зрозуміти, де він перебуває, і що з ним", – розповіла Фрейзер.

Окрім того, вона зазначила, що як і в інших справах, "коли збройні угруповання затримують людей, за це відповідальні ті, хто контролює цю територію".

Як повідомлялося, в СБУ заявили, що Станіслав Асєєв дійсно зник на початку червня на окупованій території.

Національна спілка журналістів України закликала ОБСЄ до пошуків зниклого в ОРДО журналіста Васіна.

Як відомо, Станіслав Асєєв народився 1 жовтня 1989 року. З моменту окупації жив у Донецьку. Останній раз він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

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