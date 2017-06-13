Іспит на права водія: МВС вводить нові екзаменаційні білети

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Вівторок, 13 червня 2017, 13:20

Наступного тижня у сервісних центрах МВС відбудеться запровадження нових екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху.

Про це 13 червня на відкритті нового сервісного центру МВС у Києві на Петрівці заявив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, повідомляє "Укрінформ".

"У нас заплановано на наступному тижні запровадження нових екзаменаційних білетів (з ПДР. - ред.)", - сказав Криклій.

Він додав, що результати громадського обговорення нових білетів з  ПДР "шалені": було отримано понад 110 тисяч різноманітних зауважень і пропозицій.

До цього процесу, за словами Криклія, долучилися 11 тисяч громадян з різних куточків України, в тому числі і з Криму.

"І до кінця року ми також обов'язково запустимо вже фіксацію іспитів як теоретичної, так і практичної частини іспитів (на отримання посвідчень водія. - ред.) на камери. Будемо ліквідовувати ті корупційні компоненти, на які постійно скаржилися громадяни, і треба буде забувати про якусь навіть теоретичну можливість придбати права, не маючи знань", – наголосив керівник Головного сервісного центру МВС.

Теми: авто МВС
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