МЗС перевіряє, чи не постраждали в Мюнхені українці

Український консул з'ясовує, чи є серед людей, що отримали травми і поранення під час стрілянини в німецькому Мюнхені, громадяни України.

Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.

"Стрілянина в Мюнхені. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців", - зазначається в повідомленні.

Стрілянина в #Мюнхен. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців. https://t.co/HAmqMvNsap pic.twitter.com/WBqil3iOYf — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 13, 2017

Як повідомлялося, 4 особи отримали поранення у вівторок вранці в результаті стрілянини на залізничній станції Унтерфорінг у Мюнхені. Злочинець кілька разів вистрілив у жінку-поліцейського і поранив ще двох випадкових перехожих. Після цього інші поліцейські, які прибули на виклик, важко поранили підозрюваного.

Українська правда