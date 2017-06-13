МЗС перевіряє, чи не постраждали в Мюнхені українці

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Вівторок, 13 червня 2017, 14:41

Український консул з'ясовує, чи є серед людей, що отримали травми і поранення під час стрілянини в німецькому Мюнхені, громадяни України.

Про це йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.

"Стрілянина в Мюнхені. Є потерпілі. Консул з'ясовує, чи немає серед них українців", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 особи отримали поранення у вівторок вранці в результаті стрілянини на залізничній станції Унтерфорінг у Мюнхені. Злочинець кілька разів вистрілив у жінку-поліцейського і поранив ще двох випадкових перехожих. Після цього інші поліцейські, які прибули на виклик, важко поранили підозрюваного.

Українська правда

Теми: Німеччина надзвичайна подія МЗС
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