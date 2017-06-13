У Києві викрили групу шахраїв з екс-працівників "Приватбанку"

2446 переглядів
0
Вівторок, 13 червня 2017, 15:58

У столиці викрили злочинну групу з екс-працівників "Приватбанку", які через фінансові махінації завдали 200 тисяч гривень збитків банку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

"У вівторок, 13 червня 2017 року, за процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва столичними правоохоронцями викрито злочинну групу з колишніх працівників ПАТ КБ "Приватбанк", які організували протиправну схему незаконного заволодіння банківськими коштами", - йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, учасники угруповання придбали низку фіктивних підприємств, яким банк видав POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток.

"Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні транзакції з продажу різноманітних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку ключ-рахунок у банкоматах", - зазначає прес-служба.

Згодом екс-працівники "Приватбанку" проводили фіктивні операції з начебто повернення товарів. Тоді банк повертав кошти за них, оскільки на рахунках фіктивних компаній грошей вже не було.

"На цей час встановлено 200 тис. гривень збитків, завданих банківській установі.

Наразі проведено 14 обшуків житла та транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карток, 2 комп’ютери, 5 ноутбуків, 3 планшети та близько 240 тис. гривень готівки", - повідомляє прокуратура.

Правоохоронці затримали трьох учасників шахрайства. Зараз затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

Українська правда

Теми: Київ прокуратура Приват
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві побили юриста, який бореться з незаконними забудовами 13 червня 2017, 15:14
Кияни можуть залишитись без гарячої води до жовтня 13 червня 2017, 13:13
СБУ проводить обшуки в ТЦ "Гулівер" 13 червня 2017, 11:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У столичній маршрутці стався вибух: 7 постраждалих
Видворені з Молдови російські дипломати вербували бойовиків на Донбас – Reuters
Генпрокуратура проводить обшук в "Укрзалізниці"
Мін’юст призначив в.о. керівника Центру правової допомоги
Усі новини
Наполегливість

81-річний дідусь щодня вчиться по 5 годин, щоб нарешті закінчити школу

Психічне здоров'я

Як картання "Що я зробив не так" впливає на здоров’я