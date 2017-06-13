Мін’юст готовий до змін законодавства для протистояння Росії

Міністерство юстиції готове до змін законодавства для протидії російській агресії на сході.

Про це повідомив журналістам міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу "112.Україна".

"Те законодавство і ті міжнародні акти, які регулюють класичні військові конфлікти або суміжні конфлікти, воно вже не відповідає тим реаліям, які є в Україні", – сказав міністр.

Петренко нагадав, що в умовах, коли противник є ядерною державою і використовує "не тільки військові засоби, а й терористів, а й провокації, інформаційну кампанію проти України", досвід інших країн нашій державі не допоможе.

Коментувати конкретні дії щодо врегулювання конфлікту міністр не став, пояснивши, що ще зарано.

Як відомо, секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

Софія Лукашова, для УП