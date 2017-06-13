Канал Мураєва допоміг Кисельову зняти сюжет про мовні квоти

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Вівторок, 13 червня 2017, 18:22

Український телеканал NewsOne, який належить позафракційному народному депутату Євгену Мураєву, допоміг російському каналу "Росія 1" і його ведучому Дмитру Кісельову зняти сюжет про мовні квоти на українському телебаченні.

Про це у вівторок пише видання Медіаняня.

"Власник каналу запросив кореспондента каналу "Росія" на свій канал, щоб зняти сюжет для програми головного пропагандиста РФ Дмитру Кісельову (що само по собі вже дивно), в якому не посоромилися розповісти про утиск свободи слова в Україні, тотальну заборону російської мови, а також те, що NewsOne у нас знаходиться в трійці лідерів за рейтингами", - пише видання.

У сюжеті, героєм якого став сам Мураєв, а також політик Євген Червоненко, говорилося про утиски свободи слова, а також про те, що в Україні збираються заборонити російську мову.

Журналісти Кисельова в сюжеті також процитували окремі фрази з телешоу Євгена Червоненко, який працює ведучим на NewsOne.

Поскаржився співробітникам Кисельова на переслідування і сам Мураєв.

Теми: телебачення мова пропаганда
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