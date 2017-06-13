У третьому блоці ЧАЕС сталося задимлення

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Вівторок, 13 червня 2017, 20:21

В одному з приміщень блоку №3 Чорнобильської атомної електростанції у вівторок вдень сталося задимлення.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання.

Згідно з прес-релізом, інформація про задимлення у приміщенні №509 з’явилася о 15:57, а за кілька хвилин задимлення вже ліквідували працівники ДСНС.

"Радіаційний стан приміщень блоку №3 та майданчику ЧАЕС без змін", - сказано у повідомленні.

Про причини задимлення не повідомляється.

Українська правда

Теми: Чорнобиль
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