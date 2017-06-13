У третьому блоці ЧАЕС сталося задимлення
В одному з приміщень блоку №3 Чорнобильської атомної електростанції у вівторок вдень сталося задимлення.
Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання.
Згідно з прес-релізом, інформація про задимлення у приміщенні №509 з’явилася о 15:57, а за кілька хвилин задимлення вже ліквідували працівники ДСНС.
"Радіаційний стан приміщень блоку №3 та майданчику ЧАЕС без змін", - сказано у повідомленні.
Про причини задимлення не повідомляється.
Українська правда
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