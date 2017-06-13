Мера Чопа, підозрюваного у хабарництві, відпустили під заставу

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Вівторок, 13 червня 2017, 21:20

Суд відпустив мера Чопа Валерія Самардака, підозрюваного у хабарництві, під заставу у розмірі 128 тисяч гривень.

Про це Мukachevo.net підтвердили в Апеляційному суді Закарпатської області.

Згідно з інформацією, заставу за міського голову внесли одразу після засідання суду.

Таким чином, він більше не перебуває під вартою, однак і надалі не може виїжджати за межі країни та повинен з'являтися за викликом слідчого.

Хто вніс заставу за мера Чопа, не відомо.

Також суд розглянув другу апеляційну скаргу щодо арешту майна Самардака і залишив його у силі.

30 травня стало відомо, що співробітники прокуратури та поліції затримали Самардака під час отримання 3 тисяч доларів хабаря.

Теми: Закарпаття суд
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