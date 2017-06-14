США вперше за 25 років не привітали РФ з днем Росії

Посольство Росії повідомило, що вперше за багато років ними не було отримано привітання від влади США з днем ​​Росії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Ми можемо підтвердити, що від американської сторони не отримано привітання з Днем Росії. Таке вперше на нашій пам'яті. Висновки робіть самі", - сказав представник посольства РФ Микола Лахонін.

Раніше два джерела РИА Новости в дипломатичних колах розповіли, що вперше за 25 років російським посольством в США не було отримано привітання від американської сторони з Днем Росії.

День Росії відзначається 12 червня.