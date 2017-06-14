США вперше за 25 років не привітали РФ з днем Росії
Посольство Росії повідомило, що вперше за багато років ними не було отримано привітання від влади США з днем Росії.
Про це повідомляють "РИА Новости".
"Ми можемо підтвердити, що від американської сторони не отримано привітання з Днем Росії. Таке вперше на нашій пам'яті. Висновки робіть самі", - сказав представник посольства РФ Микола Лахонін.
Раніше два джерела РИА Новости в дипломатичних колах розповіли, що вперше за 25 років російським посольством в США не було отримано привітання від американської сторони з Днем Росії.
День Росії відзначається 12 червня.
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