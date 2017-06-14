Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Джеппарова посадили в карцер

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Середа, 14 червня 2017, 01:14

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Арсена Джеппарова посадили в карцер на 25 днів.

Про це повідомив його адвокат Джеміль Темишев, передає Krymsos.

Джеппарова відправили в карцер за те, що він нібито не відкрив двері в камеру на вимогу адміністрації СІЗО.

"У них камера одна з найменших в СІЗО. Там навіть пройти неможливо. Якщо одна людина встала, друга вже не пройде. Тому двері в камеру погано відкривалася", - розповів адвокат.

Джеппаров знаходиться в карцері вже четверту добу.

"У нього йшло лікування, коли його посадили. Його забрали в шкарпетках і майці. Всю ніч він простояв в сирому карцері", - додав адвокат.

Джепаров вже не в перший раз потрапляє в карцер. У січні його посадили туди на десять діб за те, що він нібито не збрив бороду.

Арсен Джеппаров є одним з фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір". Він, разом з іншими фігурантами цієї справи Еміром-Усеіном Куку, Вадимом Сіруком, Рефатом Алімовим і Муслімом Алієвим, був затриманий в квітні 2016 року. Тиждень тому суд в закритому режимі продовжив їм арешт на два місяці.

Фігуранти цієї справи вже півтора року перебувають в СІЗО. Адвокати неодноразово заявляли, що слідство у цій справі затягується.

Теми: анексія кримські татари Крим
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