Парубій: У Пентагоні обговорюють питання виділення Україні летальної зброї

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Середа, 14 червня 2017, 01:55

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в Пентагоні обговорюється питання про надання Україні летальної зброї.

Про це він сказав в ході візиту в США, передає прес-служба ВР.

За словами Парубія, питання надання летальної зброї, також як і питання посилення санкцій їм піднімалося в Пентагоні.

"Він не знято з порядку денного, з цього питання йдуть дискусії. І якщо раніше було негативне рішення, то сьогодні питання залишається відкритим", - зазначив він.

Парубій запевнив, що "немає негативної відповіді, дискусія відкрита".

"Виділення зброї обговорюється, це має як технічне, так і символічне значення для посилення співпраці між Україною і США", - додав він.

Теми: Парубій США зброя
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