Парубій: У Пентагоні обговорюють питання виділення Україні летальної зброї
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в Пентагоні обговорюється питання про надання Україні летальної зброї.
Про це він сказав в ході візиту в США, передає прес-служба ВР.
За словами Парубія, питання надання летальної зброї, також як і питання посилення санкцій їм піднімалося в Пентагоні.
"Він не знято з порядку денного, з цього питання йдуть дискусії. І якщо раніше було негативне рішення, то сьогодні питання залишається відкритим", - зазначив він.
Парубій запевнив, що "немає негативної відповіді, дискусія відкрита".
"Виділення зброї обговорюється, це має як технічне, так і символічне значення для посилення співпраці між Україною і США", - додав він.
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