Доба в АТО: Ситуація складна, 1 боєць ЗСУ загинув, 7 поранені

Ситуація в районі проведення АТО залишається складною - за минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь, 5 раз вони били з забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще сім отримали поранення.

Тричі за добу бойовики відкривали вогонь з артилерії по житлових кварталах прифронтових населених пунктів.

На Приморському напрямку терористи 22 рази відкривали вогонь.

"Ще вночі окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, внаслідок чого було знову пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об'єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Вранці бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли укріплення ЗСУ в районі Чермалика, а з 82 мм мінометів - поблизу Водяного. Також по українських позиціях в районі Талаківки, Лебединського, Гнутового, Березового і Павлопіля терористи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Були зафіксовані випадки застосування зенітних установок і БМП, били снайпери.

На Донецькому напрямку з піхотної зброї сепаратисти били в районі Пісків, Авдіївки і Невельського.

З настанням сутінків бойовики активізувалися, особливо в районі Авдіївки і на Світлодарській дузі.

Так, терористи здійснили кілька щільних обстрілів оборонних укріплень ЗСУ в районі Авдіївки, Кам'янки та Луганського з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Під час цих обстрілів бойовики знову випустили кілька мін по житлових кварталах Авдіївки.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Новотошківського з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Також бандити відкривали вогонь з 82 мм мінометів поблизу Кримського, Новоалександрівки і Щастя. Крім того, поблизу Донця, Станиці Луганської, Троїцького і Лобачевого бойовики відкривали вогонь по підрозділах сил АТО з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї.