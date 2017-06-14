UA:Перший почали транслювати на окупований Донецьк

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Середа, 14 червня 2017, 11:31

В окупованому бойовиками Донецьку з'явився сигнал "Першого національного телеканалу" України.

Про це повідомляє прес-служба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

За її інформацією, телевізійні передавачі телеканалів "UA:Перший" і "ДоТеБе" біли перенесені із смт Очеретине до Авдіївки і 8 червня ввечері розпочали роботу.

Це зроблено, насамперед, для того, аби забезпечити трансляцію каналів у містах Авдіївка та Ясинувата, але сигнал також сягає північних районів Донецька.

Українська правда

Теми: Донецьк телебачення
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