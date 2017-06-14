Буревій у Сумах поламав дерева, зірвав дах, звалив електроопору

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Середа, 14 червня 2017, 12:02

У Сумах внаслідок сильного буревію, який пронісся містом 13 червня, пошкоджено будівлі та повалено десятки дерев.

Як повідомив кореспондент УНІАН, негода тривала близько 20 хвилин, шквальний вітер супроводжував зливу.

За інформацією UA:Суми, буревій пройшовся кількома вулицями міста.

Зокрема, вітер зірвав металевий дах із будинку на Герасима Кондратьєва, №50.

 
Наслідки буревію

По вулиці Олександра Олеся впав стовп та пошкодилися електричні дроти. Електроопора під час падіння перекрила дорогу та обірвала комунікації.

 
Буревій у Сумах
Сумські дебати

На вулиці Олексія Береста, 5, вітер пошкодив дах та впало дерево.

 

На Терезова, 3, та на зупинці навпроти Центрального кладовища зламалися два дерева, пошкодили дах кіоску, що біля зупинки.

Крім того, у Facebook повідомляють про повалений на вулиці 20-річчя Перемоги білборд.

 

По всьому місту впали десятки дерев, деякі з них повиривало з корінням.

Також у помешканнях городян повибивало шибки.

Теми: Суми погода стихія
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