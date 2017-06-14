Кабмін продовжив надзвичайний стан в енергетиці

Кабінет міністрів на місяць продовжив надзвичайний стан у енергетиці.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 14 червня.

Пропозицію щодо продовження надзвичайного стану виніс віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

"Продовжуємо?", – запитав членів уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Уряд підтримав одностайно.

Це вже вчетверте продовжують надзвичайний стан в енергетиці через проблеми з вугіллям.

13 лютого на засіданні антикризового штабу компанія "Укренерго" та Міністерство палива та енергетики запропонували уряду запровадити надзвичайний стан на ринку електроенергії через блокування поставок антрациту з окупованих територій Донбасу.

15 лютого Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії", а прем'єр-міністр Володимир Гройсман вкотре засудив блокування поставок вугілля антрацитової групи з непідконтрольною Києву частини сходу.

1 березня Кабмін заборонив переміщувати на неконтрольовану територію та з неконтрольованої території товари "за винятком харчових продуктів та ліків виключно у складі гуманітарних вантажів, товарів та продукції, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної вугледобувної та енергетичної галузі, об'єктів критичної інфраструктури".

Потім у березні, у квітні та у травні уряд продовжував надзвичайний енергетичний стан.

Роман Кравець, УП