ГПУ прийшла з обшуками до Нацполіції Київської області

Генпрокуратура проводить обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінзабезпечення та бухобліку ГУ Нацполіції в Київській області, яких підозрюють у заволодінні майже мільйона гривень державних коштів.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ у середу.

Досудовим розслідуванням установлено, що вказані службові особи у період 2015-2016 років, зловживаючи службовим становищем, незаконно заволоділи державними коштами у сумі майже один мільйон гривень, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ГУ НП в Київській області.

Вони перераховували грошові кошти на банківські рахунки, оформленні на підставних осіб, у тому числі "мертві душі".

У ГПУ вказують, що під час проведення слідчих дій уже виявлено та вилучено документи, які підтверджують злочинну діяльність посадових осіб правоохоронного органу.

За скоєне кримінальне правопорушення особам, причетним до вчинення злочину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певної діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Українська правда