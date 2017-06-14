Майор поліції вимагав $15 тисяч від ГО, яка консультує іноземців

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Середа, 14 червня 2017, 15:30

Старшого оперуповноваженого управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, управління поліції у Києві викрили у хабарі.

Як повідомляє Служба безпеки України, її працівники діяли спільно зі столичною прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 15 тисяч доларів за неперешкоджання діяльності від керівника громадської організації, яка надає юридичну допомогу іноземцям у оформленні посвідок на тимчасове проживання в Україні.

 

"Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля центрального входу до одного з парків у Голосіївському районі Києва у власному авто під час отримання першої частини хабара у розмірі 285 тисяч гривень", – інформує СБУ.

 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України..

 

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

 

Теми: хабар корупція поліція СБУ
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