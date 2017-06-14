Садовий назвав тиском арешт директора компанії, яка вивозить сміття

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Середа, 14 червня 2017, 16:12

Мер Львова Андрій Садовий назвав політичним тиском арешт директора компанії "АВЕ Львів", яка вивозила сміття з міста.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Буде кінцеве рішення суду по тій чи іншій справі, тоді можна буде це питання дебатувати. Для мене головне, щоб фірма працювала і вивозила відходи. Якщо вона не має куди возити – це проблема. В Україні 5,5 тис полігонів. Завжди можна відкрити полігон, щоб прийняти відходи. Але має бути політичне бажання. Однозначно, що це є політичний тиск і банальна блокада міста Львов", - сказав Садовий щодо арешту директора компанії "АВЕ Львів".

Також Садовий зазначив, що не втручатиметься у ситуацію, що склалася з компанією.

"У нас по усіх підприємствах у міській раді обшуки, вилучення документів. Це є такий час сьогодні у нашій країні. Це є чеський інвестор. Думаю, що чехи будуть думати перед тим, коли щось інвестувати в Україну, коли є таке ставлення. Бо вони оголосили форс-мажор, вони не мають куди вивозити відходи. Я не буду втручатись у цей процес. Я просто сигналізую, що у нас критична ситуація в місті", - заявив мер Львова.

Як повідомлялося, прокуратура Львівської області здійснює процесуальне керівництво у провадженні про махінації з вивезенням сміття зі Львова.

У ході досудового розслідування з’ясовано, що перевізникам, уповноваженим на вивезення сміття зі Львова, надавали послуги із захоронення відходів низка підприємств у Дніпрі, створених наприкінці минулого року.

У середу, 14 травня, на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

Галицький районний суд Львова 14 червня відправив під варту на два місяці директора фірми "АВЕ Львів" Юрія Грибана, підозрюваного в розкраданні коштів міста під час вивезення відходів.

Українська правда

Теми: Львів
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