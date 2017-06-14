Кабмін прийняв відставку члена НАЗК Рябошапки – ЗМІ

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження члена Національного агентства щодо запобігання корупції Руслана Рябошапки.



Про це "Українським новинам" повідомило джерело в НАЗК.



За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.



Таким чином, Кабмін задовольнив заяву Рябошапки про відставку.



За інформацією агентства, сам Рябошапка в даний момент знаходиться у відпустці.



Як відомо, 9 червня Рябошапка заявив про рішення подати у відставку.

Як відомо, раніше в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.

В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.

Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.

Корчак свою провину в цьому заперечує.

Як повідомлялося, НАЗК також ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.