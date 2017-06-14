Кабмін прийняв відставку члена НАЗК Рябошапки – ЗМІ
Кабінет міністрів достроково припинив повноваження члена Національного агентства щодо запобігання корупції Руслана Рябошапки.
Про це "Українським новинам" повідомило джерело в НАЗК.
За його словами, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.
Таким чином, Кабмін задовольнив заяву Рябошапки про відставку.
За інформацією агентства, сам Рябошапка в даний момент знаходиться у відпустці.
Як відомо, 9 червня Рябошапка заявив про рішення подати у відставку.
Як відомо, раніше в НАЗК виник конфлікт між главою агентства Наталією Корчак і членами НАЗК Русланом Рябошапкою і Русланом Радецьким.
В кінці березня 2017 року Рябошапка заявляв, що Корчак вичерпала свій потенціал на посаді глави відомства.
Також прем'єр Володимир Гройсман закликав членів НАЗК подати у відставку за те, що в останні дні березня система електронних декларацій була фактично недоступна, тоді як 1 квітня минав термін для більшості декларантів другої хвилі.
Корчак свою провину в цьому заперечує.
Як повідомлялося, НАЗК також ніяк не може затвердити результати повної перевірки е-декларацій членів уряду та прем'єр-міністра.
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