Меру Миколаєва таки вручили протокол про адмінпорушення

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Середа, 14 червня 2017, 19:03

Миколаївському міському голові Олександру Сенкевичу вручили протокол про скоєння адмінпорушення, пов'язаного із корупцією.

Про це у середу повідомляє місцеве видання "Никвести".

Протокол Сенкевичу вручили правоохоронці о 16-15 в малому залі міськради в присутності представників засобів масової інформації, а також кількох депутатів міської ради.

Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіції угледіли правопорушення в тому, що він при голосуванні на сесії міськради від 24 листопада 2015 року про нарахування йому заробітної плати, не заявив про конфлікт інтересів.

При цьому, як пише видання, Сенкевич заявив, що не вважає себе винним в скоєнні адміністративного правопорушення, а також відмовився коментувати інформацію, що він переховувався через вікно від поліції в першій половині дня.

"Є питання, до апарату міськради, він повинен був мене підготувати. Це перша сесія, я не знав. Але я не виправдовуюсь. Була дія, я голосував... Я був готовий до цього протоколу, знав про нього", - сказав Сенкевич.

При цьому він сказав, що останнім часом на нього організували "цькування".

Теми: Миколаїв поліція місцева влада
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