Садовий назвав хамством відповідь Гройсмана щодо сміття

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Середа, 14 червня 2017, 20:36

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що очікував від глави уряду Володимира Гройсмана "більш адекватної відповіді" на попередження про екологічну загрозу.

Про це міський голова написав на своїй Facebook-сторінці у середу ввечері.

"Чекав від Прем'єр-міністра (!) України більш адекватної відповіді на офіційне попередження про екологічну загрозу, спричинену сміттєвою блокадою 800-тисячного міста, ніж елементарне хамство", - зазначив Садовий.

Раніше Гройсман розкритикував мера Львова Андрія Садового за неспроможність самотужки вирішити проблему накопичення сміття в місті.

12 червня голова Львова Андрій Садовий повідомив, що міська комісія звернулася до уряду з проханням оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації.

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Українська правда

Теми: Львів Садовий Гройсман
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