Затримали суддю, яка вимагала 1 тис євро від підприємства

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Середа, 14 червня 2017, 20:51

Суддю Броварського міськрайонного суду Київської області затримали під час одержання хабара у середу.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що суддя вимагала 1000 євро у приватного підприємства за винесення уточнюючого рішення на його користь у справі про вилучення у цієї компанії органами Державної фіскальної служби 13,5 тонн пального.

"Служительку Феміди затримано за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. За місцем роботи та проживання судді проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомили у НАБУ.

Українська правда

Теми: НАБУ
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