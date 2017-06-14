Двох службовців Ірпінської міськради арештували за розкрадання 21 мільйона

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Середа, 14 червня 2017, 21:53

Службових осіб виконавчого комітету Ірпінської міськради викрили у тому, що вони спільно з іншими людьми через фіктивні підприємства привласнили державні гроші у сумі понад 21 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Повідомлено про підозру двом особам.

Одній - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (пособництво у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами Ірпінської міської ради своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 205 (незаконне придбання суб’єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 358 (підроблення документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає право та звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Ще одній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 (незаконне придбання (створення) суб’єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності) та за ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає право та звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа) КК України.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави на суму понад 8,5 млн гривень.

Українська правда

Теми: Київська область прокуратура корупція
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