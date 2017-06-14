У Миколаєві викрили лікарів, які брали гроші з дітей школи-інтернату

У Миколаєві викрили двох лікарів, які організували схему з отримання хабарів.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

Згідно з інформацією, підозрювані також є членами медикопедагогічної комісії.

"Гроші вимагали за підтвердження медичних показників для проходження навчання дітей в одній зі шкіл-інтернатів, а також за не створення штучних перешкод під час засідання зазначеної комісії", - розповіли у відомстві.

У середу правоохоронці затримали одного із фігурантів справи в службовому кабінеті. Лікар одержав 200 доларів США неправомірної вигоди.

Санкція статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда